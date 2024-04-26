Депутат від провладної партії Грузії виступив проти закону про "іноагентів"

Депутат керівної партії "Грузинська мрія" Леван Бердзенашвілі виступив проти ухвалення законопроєкту "про іноагентів".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузія Online".

Бердзенашвілі закликав уряд не порушувати Конституцію та не звертати зі шляху європейської інтеграції.

"Як юрист, як батько двох дітей, як колишній викладач Телавського державного університету, як захисник ваших дітей, я однозначно виступаю проти ухвалення цього закону", – зазначив він.

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Депутат додав, що партнери, зокрема країни ЄС, застерігають Тбілісі від ухвалення цього закону, оскільки в іншому випадку це загрожує втратою візової лібералізації та статусу кандидата в члени Євросоюзу.

"Тому я чітко дистанціююся від цього. Я прошу парламент та уряд Грузії відкликати закон, і присягаюся перед вами, якщо цього не станеться, я залишу свою посаду й фракцію "Грузинська мрія", – наголосив Бердзенашвілі.

"Це моє прохання до уряду й структур влади – не порушуйте Конституцію Грузії, не йдіть антиконституційним шляхом, не зраджуйте свою країну, шанс ще є", – закликав він.

Раніше повідомляли, що 28 квітня у Тбілісі готують велику акцію проти закону "Про прозорість іноземного впливу", який загрожує західному курсу та євроінтеграції Грузії.

Розгляд проєкту "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні планують на 29 квітня.

На цей же день керівна партія "Грузинська мрія" запросила на мітинг своїх прихильників.

Від західних партнерів Грузії продовжують надходити сигнали, що законопроєкт несумісний із західним курсом країни.

Цього тижня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати з Грузією переговори про членство, доки діятиме скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу". Влада Грузії висловила обурення таким кроком.