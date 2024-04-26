У Тбілісі на неділю готують великий мітинг проти закону про "іноагентів"

На 28 квітня у Тбілісі готують велику акцію проти закону "Про прозорість іноземного впливу", який загрожує західному курсу та євроінтеграції Грузії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Мітинг анонсували понад 150 громадських організацій. Згодом шість політичних партій заявили, що також приєднаються до протесту.

Про свою участь заявили партія Саакашвілі "Єдиний національний рух", "Гірчі-більше свободи", "Стратегія Агмашенебелі", "Республіканська партія", "Дроа" й "Ахалі".

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Деяких опозиційних політсил ще немає у списку, але не виключено, що вони доєднаються згодом.

Мітинги біля парламенту у столиці Грузії проходять щоденно з 15 квітня, проте після перших днів це переважно невеликі акції, організовані студентами.

Розгляд проєкту "Про прозорість іноземного впливу" планують розглядати у другому читанні 29 квітня.

На цей же день керівна партія "Грузинська мрія" запросила на мітинг своїх прихильників.

Від західних партнерів Грузії продовжують надходити сигнали, що законопроєкт несумісний із західним курсом країни.

Цього тижня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати з Грузією переговори про членство, доки діятиме скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу". Влада Грузії висловила обурення таким кроком.