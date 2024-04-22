Керівна партія Грузії кличе прихильників на мітинг "проти революції"

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" анонсувала мітинг під парламентом на підтримку свого законопроєкту "про прозорість іноземного впливу", який різко критикують на Заході і який викликав обурення громадянського суспільства.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Партія опублікувала заяву із закликом до своїх прихильників прийти під парламент 29 квітня та висловитися "проти революції" – за день до того, як скандальний проєкт закону про "іноагентів" будуть обговорювати у другому читанні.

"Закликаємо вас, патріотично налаштованих громадян країни, відкинути революцію у Грузії на чорні гроші, відкинути нападки на православну церкву, пропаганду ЛГБТ, пропаганду наркотиків, дискредитацію державних установ, радикалізм та фінансування поляризації…

Ми неможемо дозволити політично й морально збанкрутілій політичній меншості спекулювати і говорити від імені народу. Ми покажемо усім, де стоїть переважна більшість грузинського народу, якому дорога правда й істинні європейські цінності, кому дорогі наші традиційні національні цінності", – заявили у запрошенні на акцію.

Нагадаємо, минулого тижня у Грузії пройшли численні протести проти просування владою проєкту закону "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Президентка Грузії обіцяє ветувати його, але парламент зможе подолати її вето.

На Заході жорстко критикують проєкт та наголошують, що він несумісний із західним курсом Грузії; грузинська влада називає критику безпідставною.

А в МЗС України висловили обурення заявою прем'єра Грузії щодо закону "про іноагентів" і Україну.

Детально про те, чому грузинська влада йде на розрив із Заходом – у відеоблозі "ЄвроПравди".