Депутат от провластной партии Грузии выступил против закона об "иноагентах"

Депутат правящей партии "Грузинская мечта" Леван Бердзенашвили выступил против принятия законопроекта "об иноагентах".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Online".

Бердзенашвили призвал правительство не нарушать Конституцию и не сворачивать с пути европейской интеграции.

"Как юрист, как отец двоих детей, как бывший преподаватель Телавского государственного университета, как защитник ваших детей, я однозначно выступаю против принятия этого закона", – отметил он.

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Депутат добавил, что партнеры, включая страны ЕС, предостерегают Тбилиси от принятия данного закона, поскольку в противном случае это грозит потерей визовой либерализации и статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Поэтому я четко дистанцируюсь от этого. Я прошу парламент и правительство Грузии отозвать закон, и клянусь перед вами, если этого не произойдет, я оставлю свою должность и фракцию "Грузинская мечта", – подчеркнул Бердзенашвили.

"Это моя просьба к правительству и структурам власти – не нарушайте Конституцию Грузии, не идите по антиконституционному пути, не предавайте свою страну, шанс еще есть", – призвал он.

Ранее сообщали, что 28 апреля в Тбилиси готовят большую акцию против закона "О прозрачности иностранного влияния", который угрожает западному курсу и евроинтеграции Грузии.

Рассмотрение проекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении планируют на 29 апреля.

На этот же день правящая партия "Грузинская мечта" пригласила на митинг своих сторонников.

От западных партнеров Грузии продолжают поступать сигналы, что законопроект несовместим с западным курсом страны.

На этой неделе Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать с Грузией переговоры о членстве, пока будет действовать скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". Власти Грузии выразили возмущение таким шагом.