Влада Грузії обурена резолюцією Європарламенту, яка критикує закон про "іноагентів"

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі гнівно відреагував на ухвалену Європарламентом резолюцію, яка закликає не починати переговори з Грузією про членство в ЄС, доки діятиме скандальний закон "про прозорість іноземного впливу".

Заяву Папуашвілі наводить "Грузія Online", повідомляє "Європейська правда".

Спікер грузинського парламенту назвав ухвалену резолюцію "продовженням кампанії проти грузинського народу".

"Це розпочата кількома депутатами кампанія, яку вони вже давно проводять проти грузинського народу", – заявив Папуашвілі.

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Він також додав, що влада країни не має наміру відмовлятися від законопроєкту про іноагентів, оскільки вважає його "рубіконом на шляху розвитку державності".

"Закон про прозорість є свого роду рубіконом, який важливий для того, щоб країна ще раз його перейшла для розвитку державності та сказала, що для неї визначальними є свої інтереси, а не те, що диктують", – додав Папуашвілі.

Напередодні Європарламент проголосував за резолюцію з закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме скандальний закон "про прозорість іноземного впливу".

Нагадаємо, минулого тижня у Грузії пройшли численні протести проти просування владою проєкту закону "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Президентка Грузії обіцяє ветувати його, але парламент зможе подолати її вето. Наразі проєкт ухвалено у першому читанні.

На Заході жорстко критикують проєкт та наголошують, що він несумісний із західним курсом Грузії. Проте грузинська влада називає критику безпідставною, прем'єр-міністр заявив, що закон все одно ухвалять.

Детально про те, чому грузинська влада йде на розрив із Заходом – у відеоблозі "ЄвроПравди".