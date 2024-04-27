Безпілотник ВПС США MQ-9 розбився в Ємені вранці в п'ятницю – за фактом події проводять розслідування.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на американського військового посадовця, пише "Європейська правда".

За словами посадовця, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Підтримувані Іраном бойовики-хусити взяли на себе відповідальність за збиття безпілотника в п'ятницю.

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З листопада хусити збили ще два американські MQ-9, обидва біля узбережжя Ємену.

Перший збили на початку листопада, а потім ще один у лютому. Кожен безпілотник коштує приблизно 30 мільйонів доларів.

Безпілотники, що літають біля узбережжя Ємену та над ним, є частиною зусиль американських військових, спрямованих на захист комерційних і військових кораблів від нападів хуситів.

З моменту початку війни Ізраїлю з ХАМАС хусити атакували або погрожували понад 100 комерційним або військовим суднам у Червоному морі чи Аденській затоці.

Хусити стверджують, що їхні атаки є протестом проти війни Ізраїлю проти ХАМАС і підтримки Ізраїлю США.

Днями грецький військовий корабель, який бере участь у військово-морській місії Європейського Союзу в Червоному морі, перехопив два безпілотники, запущені хуситами в напрямку комерційного судна.

А у США заявили, що відбили повітряну атаку хуситів у водах Аденської затоки.