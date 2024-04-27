Дрон США за $30 млн разбился в Йемене – хуститы говорят, что сбили они

Беспилотник ВВС США MQ-9 разбился в Йемене утром в пятницу – по факту происшествия проводят расследование.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американского военного чиновника, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, в результате инцидента никто не пострадал.

Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы взяли на себя ответственность за сбивание беспилотника в пятницу.

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С ноября хуситы сбили еще два американских MQ-9, оба у побережья Йемена.

Первый был сбит в начале ноября, а затем еще один в феврале. Каждый беспилотник стоит около 30 миллионов долларов.

Беспилотники, летающие у побережья Йемена и над ним, являются частью усилий американских военных, направленных на защиту коммерческих и военных кораблей от нападений хуситов.

С момента начала войны Израиля с ХАМАСом хуситы атаковали или угрожали более 100 коммерческим или военным судам в Красном море или Аденском заливе.

Хуситы утверждают, что их атаки протестуют против войны Израиля против ХАМАС и поддержки Израиля США.

На днях греческий военный корабль, участвующий в военно-морской миссии Европейского Союза в Красном море, перехватил два беспилотника, запущены хуситами в направлении коммерческого судна.

А в США заявили, что отбили воздушную атаку хуситов в водах Аденского залива.