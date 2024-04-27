Дрон США за $30 млн разбился в Йемене – хуститы говорят, что сбили они
Беспилотник ВВС США MQ-9 разбился в Йемене утром в пятницу – по факту происшествия проводят расследование.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американского военного чиновника, пишет "Европейская правда".
По словам чиновника, в результате инцидента никто не пострадал.
Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы взяли на себя ответственность за сбивание беспилотника в пятницу.
С ноября хуситы сбили еще два американских MQ-9, оба у побережья Йемена.
Первый был сбит в начале ноября, а затем еще один в феврале. Каждый беспилотник стоит около 30 миллионов долларов.
Беспилотники, летающие у побережья Йемена и над ним, являются частью усилий американских военных, направленных на защиту коммерческих и военных кораблей от нападений хуситов.
С момента начала войны Израиля с ХАМАСом хуситы атаковали или угрожали более 100 коммерческим или военным судам в Красном море или Аденском заливе.
Хуситы утверждают, что их атаки протестуют против войны Израиля против ХАМАС и поддержки Израиля США.
На днях греческий военный корабль, участвующий в военно-морской миссии Европейского Союза в Красном море, перехватил два беспилотника, запущены хуситами в направлении коммерческого судна.
А в США заявили, что отбили воздушную атаку хуситов в водах Аденского залива.