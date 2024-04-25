США відбили повітряну атаку хуситів в Аденській затоці

У США напередодні відбили повітряну атаку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів у водах Аденської затоки.

Про це поінформувало Центральне командування США (CENTCOM) у Twitter (X), пише "Європейська правда".

За даними командування, 24 квітня корабель коаліції, яка захищає комерційні судна від нападів хуситів, перехопив над Аденською затокою протикорабельну балістичну ракету, запущену з території Ємену.

Ракета, ймовірно, була націлена на судно MV Yorktown під прапором США з 18 членами екіпажу з США і чотирма членами екіпажу з Греції, зазначили в командуванні.

Американські, коаліційні або комерційні кораблі не повідомляли про пошкодження або про поранених.

Згодом після цього CENTCOM успішно виявило і знищило чотири безпілотні літальні апарати над районами Ємену, підконтрольними повстанцями-хуситами.

БПЛА і ракета становили безпосередню загрозу для кораблів США та інших торгових суден у регіоні, додали в командуванні.

Раніше терористи-хусити запустили одну протикорабельну балістичну ракету в напрямку Аденської затоки з підконтрольної їм території в Ємені.

Крім того, військові США з метою самооборони успішно знищили чотири безпілотні літальні апарати (БПЛА) в районах Ємену, які контролюють хусити.

Перед цим Військово-морська місія Європейського Союзу в південній частині Червоного моря відбила ракетну атаку хуситів.

Бойовики-хусити в Ємені з осені минулого року неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.