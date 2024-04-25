Грецький військовий корабель перехопив два безпілотники хуситів у Червоному морі

Грецький військовий корабель, який бере участь у військово-морській місії Європейського Союзу в Червоному морі, перехопив два безпілотники, запущені єменськими бойовиками-хуситами в напрямку комерційного судна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"У четвер вранці грецький фрегат Hydra, який супроводжував торгове судно в Аденській затоці, перехопив два безпілотники", – повідомив агентству Reuters представник міністерства оборони Греції.

"Він знищив один, а другий відлетів", – додав він. Інший представник оборонного відомства підтвердив деталі інциденту.

Греція надала фрегат місії ЄС під назвою Aspides, яка розпочала свою роботу в лютому, щоб допомогти захистити ключовий морський торговельний маршрут від атак безпілотників і ракет з боку підтримуваного Іраном угруповання хуситів, яке заявляє, що вони націлені на комерційні судна у відповідь на війну Ізраїлю в секторі Гази.

У США заявили, що напередодні відбили повітряну атаку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів у водах Аденської затоки.

Крім того, військові США з метою самооборони успішно знищили чотири безпілотні літальні апарати (БПЛА) в районах Ємену, які контролюють хусити.

Перед цим Військово-морська місія Європейського Союзу в південній частині Червоного моря відбила ракетну атаку хуситів.