ЗМІ: Росія могла заглушити сигнал на літаку міністра оборони Британії

Росію підозрюють у глушінні супутникового сигналу літака, на якому міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повертався з Польщі.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в британському уряді й журналісти, які подорожували з Шаппсом, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників Reuters, сигнал GPS на літаку був заблокований протягом близько 30 хвилин в той момент, коли він пролітав поблизу Калінінградської області Росії.

Вони додали, що в цей час мобільні телефони не могли підключатися до інтернету, тож літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування.

Міноборони Британії відмовилось офіційно коментувати ситуацію.

Співрозмовник відомства в коментарі The Times сказав, що британська авіація має алгоритм дій на випадок подібних збоїв, але вони "створюють невиправданий ризик для цивільних літаків і можуть потенційно загрожувати життю людей".

"Цьому немає жодного виправдання, і це вкрай безвідповідальна поведінка з боку Росії", – додало джерело.

Також The Times пише, що Росія регулярно раніше глушила сигнал на британських літаках, які злітають з авіабази "Акротірі" на Кіпрі, але з бортами, на яких перебувають британські високопосадовці, таке стається рідко.

Збої в роботі GPS – який використовують авіакомпанії, смартфони та системи озброєнь – у районі Калінінграда спостерігались і раніше. Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем цього року заявив, що за ними стоїть Росія.