У Німеччині припускають, що РФ стоїть за сплеском збоїв у роботі GPS в Балтійському регіоні

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що Росія "дуже ймовірно" стоїть за серією збоїв в роботі GPS в Балтійському регіоні.

Про це у коментарі агентству Reuters розповів представник німецького оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовник агентства вказав, що джерелом проблем може бути Калінінградська область РФ.

"Постійні перебої в роботі глобальної навігаційної супутникової системи, дуже ймовірно, мають російське походження і викликані порушеннями в електромагнітному спектрі, в тому числі з Калінінградської області", – зазначив він.

Співрозмовник відмовився надати детальну інформацію про те, як Берлін зробив свою оцінку або про точний характер перебоїв, пославшись на "міркування військової безпеки".

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Росія могла заглушити сигнал на літаку міністра оборони Британії Гранта Шаппса, коли той пролітав поблизу Калінінградської області.

Збої в роботі GPS – який використовують авіакомпанії, смартфони та системи озброєнь – у районі Калінінграда спостерігались і раніше. Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем раніше заявив, що за ними стоїть Росія.