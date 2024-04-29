У Грузії з обговорення закону про "іноагентів" вивели понад десяток опозиціонерів

Із засідання юридичного комітету парламенту Грузії, де у другому читанні обговорювали закон "Про прозорість іноземного впливу", вивели 14 опозиційних депутатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

Частина депутатів залишила засідання на знак солідарності.

Депутатка Саломе Самадашвілі каже, що має намір подати позов через застосоване до неї фізичне насильство. Зазначається, що трансляція засідання переривалася щоразу, коли депутатів вилучали із зали, а для ЗМІ роботу у законодавчому органі знову обмежено.

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Депутата вивели із зали в той момент, коли вона ставила питання про можливість скасування безвізового режиму в ЄС для громадян Грузії у разі ухвалення цього закону: "Ви не хочете, щоб люди це почули?! Вони скасують наш безвіз!"

Голова комітету Анрі Оханашвілі зазначив, що депутати "не ставили питання за принципами другого слухання, а ставили їх відповідно до принципу першого слухання".

У ході ще одного інциденту депутат Хатія Деканоїдзе кинула пляшку у бік члена "Сили народу" Гурама Мачарашвілі.

У першому читанні законопроєкт затвердили 17 квітня.

У понеділок у ЄС вкотре попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.

Грузинські дипломати раніше виступили із заявою, в якій ідеться про те, що рішення партії влади "Грузинська мрія" на 180 градусів розвернули зовнішньополітичний курс Грузії і керівництво країни віддаляє грузинський народ від ЄС.

У неділю ввечері в Тбілісі відбулася багатотисячна демонстрація проти законопроєкту про "іноагентів", що загрожує євроінтеграції Грузії, де не обійшлося без сутичок із поліцією.