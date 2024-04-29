В Грузии с обсуждения закона об "иноагентах" удалили более десятка оппозиционеров

С заседания юридического комитета парламента Грузии, где во втором чтении обсуждали закон "О прозрачности иностранного влияния", удалили 14 оппозиционных депутатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Часть депутатов покинула заседание в знак солидарности.

Депутат Саломе Самадашвили говорит, что намерена подать иск из-за примененного к ней физического насилия. Отмечается, что трансляция заседания прерывалась каждый раз, когда депутатов удаляли из зала, а для СМИ работа в законодательном органе снова ограничена.

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Депутата удалили из зала в тот момент, когда она ставила вопрос о возможности отмены безвизового режима в ЕС для граждан Грузии в случае принятия этого закона: "Вы не хотите, чтобы люди это услышали?! Они отменят наш безвиз!"

Председатель комитета Анри Оханашвили отметил, что депутаты "не поднимали вопросы по принципам второго слушания, а поднимали их в соответствии с принципом первого слушания".

В ходе еще одного инцидента депутат Хатия Деканоидзе бросила бутылку в сторону члена "Силы народа" Гурама Мачарашвили.

В первом чтении законопроект утвердили 17 апреля.

В понедельник в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.

Грузинские дипломаты ранее выступили с заявлением, в котором говорится о том, что решения партии власти "Грузинская мечта" на 180 градусов развернули внешнеполитический курс Грузии и руководство страны отдаляет грузинский народ от ЕС.

В воскресенье вечером в Тбилиси состоялась многотысячная демонстрация против законопроекта об "иноагентах", угрожающего евроинтеграции Грузии, где не обошлось без столкновений с полицией.