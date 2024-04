У Грузії із сутичками відбувся багатотисячний мітинг проти закону про "іноагентів"

У неділю ввечері в Тбілісі відбулася багатотисячна демонстрація проти законопроєкту про "іноагентів", що загрожує євроінтеграції Грузії, де не обійшлося без сутичок із поліцією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sova.

Багатотисячна акція під гаслом "Так Європі!" відбулася на площі Першої Республіки, звідки демонстранти попрямували до будівлі парламенту Грузії.

Today’s sincere protest of thousands of Georgians against the #Russian #law is another proof that Georgians are already Europeans, #Georgia🇬🇪is already #Europe🇪🇺! The Government must face the reality, avoid any attempt of civic confrontation, withdraw the law, bring Country back… pic.twitter.com/7ypakSquRV

Реклама: