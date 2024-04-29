У Грузії із сутичками відбувся багатотисячний мітинг проти закону про "іноагентів"

У неділю ввечері в Тбілісі відбулася багатотисячна демонстрація проти законопроєкту про "іноагентів", що загрожує євроінтеграції Грузії, де не обійшлося без сутичок із поліцією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sova.

Багатотисячна акція під гаслом "Так Європі!" відбулася на площі Першої Республіки, звідки демонстранти попрямували до будівлі парламенту Грузії.

Today’s sincere protest of thousands of Georgians against the #Russian #law is another proof that Georgians are already Europeans, #Georgia🇬🇪is already #Europe🇪🇺! The Government must face the reality, avoid any attempt of civic confrontation, withdraw the law, bring Country back… pic.twitter.com/7ypakSquRV Реклама: April 28, 2024

Маніфестанти вимагали відмовитися від аналога російського закону про іноагентів, який має намір ухвалити партія влади "Грузинська мрія".

Як інформує "Ехо Кавказу", біля будівлі парламенту, де проходив мітинг, ситуація загострилася, і силовики застосовували перцеві балончики. У центр Тбілісі стягнули спецназ і водомет.

За інформацією телеканала Formula, на акції протесту в центрі Тбілісі затримали кількох людей, зокрема й колишнього міністра з євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що його затримали за статтями 166 і 173 адміністративного кодексу (дрібне хуліганство і непокора поліції).

Раніше спікер парламенту Грузії у реакції на критику США закону "Про прозорість іноземного впливу" фактично звинуватив Штати у "фінансуванні радикалізації і дезінформації" через грантову підтримку грузинських громадських організацій.

Перед цим двопартійна група Сенату США 26 квітня надіслала лист прем'єр-міністру Грузії, в якому попередила, що якщо нововнесений законопроєкт про "іноагентів" стане законом, вони будуть змушені домагатися зміни політики Сполучених Штатів щодо Грузії.

Розгляд проєкту у другому читанні планують на 29 квітня.

На цей же день керівна партія "Грузинська мрія" запросила на мітинг своїх прихильників.