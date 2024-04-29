ЄС знову попередив Грузію про наслідки для її європрагнень через закон про "іноагентів"

У ЄС вчергове попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.

Про це у понеділок на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано нагадав, що ЄС у своїх минулих заявах був дуже чітким: "схвалення цього закону відводить Грузію від проголошеної цілі бути ближче до ЄС". У цьому контексті він нагадав про спільну заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля та єврокомісара Олівера Варгеї.

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Речник також нагадав, що це питання обговорювали глави МЗС країн ЄС на останній зустрічі минулого понеділка в Люксембурзі.

Тоді глава дипломатії ЄС Боррель сказав, що цей закон "не відповідає європейським цінностям, не відповідає європейським очікуванням, і якщо цей закон буде врешті-решт ухвалений – він, власне кажучи, буде діяти всупереч амбіціям Грузії наблизитись до ЄС".

За словами Стано, Брюссель підтримує контакти з грузинською владою, чітко вказуючи їй на те, "що не так із цим законом", та якими будуть наслідки його ухвалення передусім для неурядових організацій, медіа та громадянського суспільства в Грузії, і "якими будуть наслідки для проголошеної Грузією мети у частині її прогресу в процесі вступу в ЄС".

"Як і у випадку інших країн-кандидатів, якщо не буде прогресу в конкретних питаннях чи буде відступ, то це вплине на загальний підхід та загальний прогрес країни, щоб досягти заявленого пріоритету народу та уряду стати ближче до ЄС", – зауважив Стано.

Грузинські дипломати раніше виступили із заявою, в якій ідеться про те, що рішення партії влади "Грузинська мрія" на 180 градусів розвернули зовнішньополітичний курс Грузії і керівництво країни віддаляє грузинський народ від ЄС.

У неділю ввечері в Тбілісі відбулася багатотисячна демонстрація проти законопроєкту про "іноагентів", що загрожує євроінтеграції Грузії, де не обійшлося без сутичок із поліцією.