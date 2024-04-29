ЄС знову попередив Грузію про наслідки для її європрагнень через закон про "іноагентів"
У ЄС вчергове попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.
Про це у понеділок на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".
Стано нагадав, що ЄС у своїх минулих заявах був дуже чітким: "схвалення цього закону відводить Грузію від проголошеної цілі бути ближче до ЄС". У цьому контексті він нагадав про спільну заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля та єврокомісара Олівера Варгеї.
Речник також нагадав, що це питання обговорювали глави МЗС країн ЄС на останній зустрічі минулого понеділка в Люксембурзі.
Тоді глава дипломатії ЄС Боррель сказав, що цей закон "не відповідає європейським цінностям, не відповідає європейським очікуванням, і якщо цей закон буде врешті-решт ухвалений – він, власне кажучи, буде діяти всупереч амбіціям Грузії наблизитись до ЄС".
За словами Стано, Брюссель підтримує контакти з грузинською владою, чітко вказуючи їй на те, "що не так із цим законом", та якими будуть наслідки його ухвалення передусім для неурядових організацій, медіа та громадянського суспільства в Грузії, і "якими будуть наслідки для проголошеної Грузією мети у частині її прогресу в процесі вступу в ЄС".
"Як і у випадку інших країн-кандидатів, якщо не буде прогресу в конкретних питаннях чи буде відступ, то це вплине на загальний підхід та загальний прогрес країни, щоб досягти заявленого пріоритету народу та уряду стати ближче до ЄС", – зауважив Стано.
Грузинські дипломати раніше виступили із заявою, в якій ідеться про те, що рішення партії влади "Грузинська мрія" на 180 градусів розвернули зовнішньополітичний курс Грузії і керівництво країни віддаляє грузинський народ від ЄС.
У неділю ввечері в Тбілісі відбулася багатотисячна демонстрація проти законопроєкту про "іноагентів", що загрожує євроінтеграції Грузії, де не обійшлося без сутичок із поліцією.