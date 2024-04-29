Грузинські дипломати масово виступили проти антизахідного розвороту Грузії

Грузинські дипломати виступили із заявою, у якій йдеться про те, що рішення партії влади "Грузинська мрія" на 180 градусів розвернули зовнішньополітичний курс Грузії і керівництво країни віддаляє грузинський народ від ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив проєкт SOVA.

Відповідну заяву підписали 57 дипломатів Грузії. Серед підписантів – ексглава МЗС Давид Бакрадзе, дипломатичний представник Грузії Георгій Бокерія, колишній посол Костянтин Габашвілі, ексміністр Григол Вашадзе, експосол Іване Мачаваріані та інші.

Дипломати зазначили, що "Грузинська мрія" безпосередньо атакує головних міжнародних партнерів Грузії – США та Євросоюз, що послаблює країну та суперечить національним інтересам та конституції.

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"Наша країна багато разів опинялася на роздоріжжі важливих рішень, але ніколи ще не було так ясно і морально обґрунтовано, де сьогодні правильний шлях", – заявили дипломати.

"Каскад рішень, ухвалених "Грузинською мрією", цілком очевидно повернув зовнішньополітичний курс країни на 180 градусів. Сьогодні уряд Грузії наполягає на тому, що він не готовий до вступу до Європейського Союзу, ухвалюючи закони, які прямо суперечать обраному Грузією курсу, волі переважної більшості населення та міжнародним зобов'язанням. Це відокремлює нас від ЄС", – йдеться у заяві.

Це відбувається в той час, коли ЄС відкрив Грузії двері для вступу та надав статус кандидата, і до початку переговорів про вступ залишилося зробити лише 9 кроків, наголосили дипломати.

"Шлях європейської інтеграції зрозумілий, і "Грузинська мрія" свідомо звернула з цього шляху", – додається у заяві.

Єдиний спосіб зупинити ці зміни – усім патріотично налаштованим людям підняти голос, зафіксувати протест та відреагувати на несправедливі закони чи рішення, вважають дипломати.

У неділю ввечері в Тбілісі відбулася багатотисячна демонстрація проти законопроєкту про "іноагентів", що загрожує євроінтеграції Грузії, де не обійшлося без сутичок із поліцією.

Перед цим двопартійна група Сенату США 26 квітня надіслала лист прем'єр-міністру Грузії, в якому попередила, що якщо нововнесений законопроєкт про "іноагентів" стане законом, вони будуть змушені домагатися зміни політики Сполучених Штатів щодо Грузії.

Спікер парламенту Грузії у реакції на критику США закону "Про прозорість іноземного впливу" фактично звинуватив Штати у "фінансуванні радикалізації і дезінформації" через грантову підтримку грузинських громадських організацій.

Законопроєкт наразі ухвалений у першому читанні, розгляд другого читання має відбутися другого тижня.