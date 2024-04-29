Офіцер Бундесверу, якого судять за шпигунство, пояснив свої дії страхом ядерної війни

Офіцер Бундесверу, який в понеділок постав перед судом за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії, заявив, що пішов на такий крок нібито через страх того, що війна в Україні призведе до ядерної ескалації.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

На суді у Дюссельдорфі 54-річний чоловік визнав, що передавав Росії інформацію військового характеру і сказав, що зробив так через побоювання, що війна в Україні призведе до ядерної ескалації.

Він стверджує, що сподівався завдяки контактам з російською стороною заздалегідь дізнатися, "коли вибухне", щоб "вчасно убезпечити родину". Офіцер каже, що тепер шкодує про свій вчинок і розуміє, що це була помилка, а на той час був у дуже поганому психологічному стані.

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Думка сконтактувати з російським консульством з’явилася у нього нібито після перегляду відео, "можливо, у TikTok", де він стежив за проросійським та близьким до ультраправої "Альтернативи для Німеччини" блогером. Проте чоловік не зміг впевнено сказати, який це був контент.

Також стало відомо, що він приблизно у той період захотів стати членом правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", його заявку на вступ у партію задовольнили у липні 2023 року.

Офіцера заарештували у Кобленці у 2023 році, у його будинку та на робочому місці були проведені обшуки. Прокуратура висунула звинувачення в березні цього року.