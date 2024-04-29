Офицер Бундесвера, которого судят за шпионаж, объяснил свои действия страхом ядерной войны

Офицер Бундесвера, который в понедельник предстал перед судом по обвинению в шпионаже в пользу России, заявил, что пошел на такой шаг якобы из-за страха того, что война в Украине приведет к ядерной эскалации.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

На суде в Дюссельдорфе 54-летний мужчина признал, что передавал России информацию военного характера и сказал, что сделал так из-за опасений, что война в Украине приведет к ядерной эскалации.

Он утверждает, что надеялся благодаря контактам с российской стороной заранее узнать, "когда взорвется", чтобы "вовремя обезопасить семью". Офицер говорит, что теперь жалеет о своем поступке и понимает, что это была ошибка, а в то время был в очень плохом психологическом состоянии.

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Мысль связаться с российским консульством появилась у него якобы после просмотра видео, "возможно, в TikTok", где он следил за пророссийским и близким к ультраправой "Альтернативе для Германии" блогером. Однако мужчина не смог уверенно сказать, какой это был контент.

Также стало известно, что он примерно в тот период захотел стать членом правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", его заявку на вступление в партию удовлетворили в июле 2023 года.

Офицера арестовали в Кобленце в 2023 году, в его доме и на рабочем месте были проведены обыски. Прокуратура предъявила обвинения в марте этого года.