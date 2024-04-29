У Німеччині починається суд над звинуваченим у шпигунстві на користь РФ військовим офіцером
Німецький військовий офіцер, якого звинувачують у шпигунстві за надання інформації російській розвідці, постане перед судом у понеділок.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.
Прокурори стверджують, що обвинувачений, якого через суворі німецькі закони про конфіденційність ідентифікують лише як Томаса Х., з власної ініціативи передавав інформацію російській розвідці.
У слідства немає жодних ознак того, що він отримав за це гроші. Подробиці про те, яку саме інформацію він міг передати, не розголошують.
Обвинувачений, який має звання капітана, працював у Федеральному управлінні Бундесверу з питань техніки, інформаційних технологій та службової підтримки (BAAINBw).
Установа, що базується в місті Кобленц, відповідає за оснащення збройних сил Німеччини технікою та озброєнням, а також за розробку, випробування та закупівлю оборонних технологій.
Його арештували в Кобленці 2023 року, а в його будинку та на робочому місці були проведені обшуки. Прокуратура висунула звинувачення в березні цього року.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни Карстена Л. за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Його спільника Артура Е. арештували в січні. Він виконував кур’єрську роботу між співробітником розвідки і російськими спецслужбами.
Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.