У Німеччині починається суд над звинуваченим у шпигунстві на користь РФ військовим офіцером

Німецький військовий офіцер, якого звинувачують у шпигунстві за надання інформації російській розвідці, постане перед судом у понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Прокурори стверджують, що обвинувачений, якого через суворі німецькі закони про конфіденційність ідентифікують лише як Томаса Х., з власної ініціативи передавав інформацію російській розвідці.

У слідства немає жодних ознак того, що він отримав за це гроші. Подробиці про те, яку саме інформацію він міг передати, не розголошують.

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Обвинувачений, який має звання капітана, працював у Федеральному управлінні Бундесверу з питань техніки, інформаційних технологій та службової підтримки (BAAINBw).

Установа, що базується в місті Кобленц, відповідає за оснащення збройних сил Німеччини технікою та озброєнням, а також за розробку, випробування та закупівлю оборонних технологій.

Його арештували в Кобленці 2023 року, а в його будинку та на робочому місці були проведені обшуки. Прокуратура висунула звинувачення в березні цього року.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни Карстена Л. за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Його спільника Артура Е. арештували в січні. Він виконував кур’єрську роботу між співробітником розвідки і російськими спецслужбами.

Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.