"Абсолютно неприйнятно": Голова Єврокомісії застерегла Ізраїль від операції в Рафаху

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що для Ізраїлю було б "абсолютно неприйнятним" атакувати Рафах – місто на півдні сектору Гази, яке є останнім великим населеним пунктом, над яким ізраїльська армія ще не встановила контроль.

Про це фон дер Ляєн заявила на дебатах у Маастрихті 29 квітня, які організувало видання Politico, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, чи призведе ізраїльська атака на Рафах до санкцій ЄС проти Ізраїлю, фон дер Ляєн сказала: "Я ніколи не проводжу червоних ліній, але вважаю, що було б абсолютно неприйнятно, якби (прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін. – Ред.) Нетаньягу здійснив вторгнення".

Вона додала, що в разі такого вторгнення Єврокомісія "сяде за стіл переговорів з нашими країнами-членами" та буде діяти відповідно до ухваленого рішення.

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Фон дер Ляєн наголосила, що підтримує право Ізраїлю на самооборону, але закликала його до дотримання гуманітарного права, а також виступає за вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі існування двох держав.

У Рафаху нині перебувають близько 1,5 мільйона жителів Гази, які втекли від бойових дій між Армією оборони Ізраїлю й терористичним угрупованням ХАМАС у регіоні.

На початку квітня президент США Джо Байден у телефонній розмові з Нетаньягу попередив його, що подальша політика Штатів щодо сектора Гази залежатиме від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних.

Американська та ізраїльська сторони продовжили вести консультації з цього питання.