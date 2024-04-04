Байден попередив прем’єра Ізраїлю через обстріл, внаслідок якого загинули волонтери

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу попередив його, що подальша політика Штатів щодо сектору Гази буде залежати від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Білого дому за підсумками розмови.

Байден назвав неприпустими удари по гуманітарних працівниках та загальну гуманітарну ситуацію, що склалася у секторі Гази.

"(Байден) чітко наголосив на необхідності того, щоби Ізраїль оголосив та реалізував серію конкретних і вимірюваних кроків для вирішенння проблем, пов’язаних із завданням шкоди цивільним, гуманітарними проблемами і безпекою волонтерів. Він дав зрозуміти, що політика США щодо Гази буде визначатися нашою оцінкою невідкладних дій Ізраїлю за цими напрямками", – заявили у Білому домі.

Президент США також підкреслив необхідність негайного припинення вогню для покращення гуманітарної ситуації та закликав Нетаньягу дати повноваження переговорникам для невідкладного досягнення домовленості, що дозволить звільнити заручників.

Байден і Нетаньягу говорили також про публічні погрози Ірану на адресу Ізраїлю.

"Жахливий удар по World Central Kitchen, що стався цього тижня, був не першим подібним інцидентом. Але він має стати останнім", – наголосив зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, Байден розкритикував Ізраїль після того, як у Газі внаслідок авіаудару загинули семеро співробітників World Central Kitchen (WCK), зокрема один американець, а також громадяни Австралії, Британії та Польщі.

Волонтери потрапили під удар, коли колона виїжджала зі складу після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морем.

Ця організація працює також в Україні від початку повномасштабної війни, а її засновник став амбасадором ініціативи United24.