Білий дім: США продовжить консультації з Ізраїлем щодо операції в Рафаху

У Білому домі заявили, що мають наміри продовжувати дискусії з ізраїльською стороною щодо потенційної наземної операції у місті Рафах на півдні Гази.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда".

Представниця Білого дому коментувала американсько-ізраїльські переговори щодо Рафаху і ситуації навколо Ірану, які відбулися в четвер.

За її словами, і США, і Ізраїль погодилися, що метою має стати поразка терористичного угруповання ХАМАС у цьому місті.

"Сполучені Штати і Ізраїль домовилися про спільну мету – домогтися поразки ХАМАС в Рафаху. Американська сторона продовжувала висловлювати занепокоєння з приводу різних дій в Рафаху, а ізраїльські колеги погодилися взяти ці занепокоєння до уваги і провести подальші обговорення між експертами", – розповіла Жан-П’єр.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що "Ізраїль може досягти своїх цілей" і без наступу на Рафах.

Перед цим у Держдепі відзначили позитивні зрушення у діях Ізраїлю задля покращення гуманітарної ситуації у секторі Гази після спілкування лідерів США та Ізраїлю минулого тижня, та наголосили, що очікують ще більших можливостей для надходження у регіон гуманітарної допомоги.

Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін відкинув аргументи про те, що Ізраїль здійснює геноцид проти палестинців у секторі Гази.