"Абсолютно неприемлемо": Глава Еврокомиссии предостерегла Израиль от операции в Рафахе

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для Израиля было бы "абсолютно неприемлемым" атаковать Рафах – город на юге сектора Газа, который является последним крупным населенным пунктом, над которым израильская армия еще не установила контроль.

Об этом фон дер Ляйен заявила на дебатах в Маастрихте 29 апреля, которые организовало издание Politico, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, приведет ли израильская атака на Рафах к санкциям ЕС против Израиля, фон дер Ляйен сказала: "Я никогда не провожу красных линий, но считаю, что было бы абсолютно неприемлемо, если бы (премьер-министр Израиля Беньямин. – Ред.) Нетаньяху совершил вторжение".

Она добавила, что в случае такого вторжения Еврокомиссия "сядет за стол переговоров с нашими странами-членами" и будет действовать в соответствии с принятым решением.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что поддерживает право Израиля на самооборону, но призвала его к соблюдению гуманитарного права, а также выступает за решение арабо-израильского конфликта на основе существования двух государств.

В Рафахе сейчас находятся около 1,5 миллиона жителей Газы, которые бежали от боевых действий между Армией обороны Израиля и террористической группировкой ХАМАС в регионе.

В начале апреля президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов в отношении сектора Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданских.

Американская и израильская стороны продолжили вести консультации по этому вопросу.