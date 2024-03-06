ЗМІ: Турецький термінал відмовився від імпорту російської нафти на тлі санкцій США

Один із середніх середземноморських нафтових терміналів Туреччини Дортйол більше не прийматиме імпорт з РФ після рекордних обсягів минулого року на тлі посилення санкційного тиску з боку Сполучених Штатів.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters заявили в компанії Global Terminal Services (GTS), яка керує терміналом.

"GTS вирішила розірвати всі можливі зв'язки з російською нафтою та відповідно заявила своїм клієнтам наприкінці лютого 2024 року, що навіть за відсутності порушень будь-яких законів, правил або санкцій вона не прийматиме жодного продукту російського походження або будь-якого продукту, завантаженого з портів РФ, як додатковий захід до чинних санкційних правил", – повідомили інформагентству в компанії.

У GTS зазначили, що всі попередні операції здійснювалися у повній відповідності до санкцій, зокрема обмеження цін, які встановили країни G7.

"Новий підхід компанії є додатковим заходом для усунення наслідків діяльності, що знаходиться поза межами її досяжності та контролю попри зусилля, спрямовані на дотримання всіх запроваджених санкцій", – додали в GTS.

Термінал GTS, який імпортує, експортує та зберігає паливо й сиру нафту, минулого року прийняв 11,74 мільйона барелів російської нафти та палива, свідчать дані аналітичної компанії Kpler, що займається аналізом морських перевезень.

Він став сьомим найбільшим терміналом Туреччини за обсягом імпорту, піднявшись з 10-го місця в 2021 році. Імпорт російської нафти й палива у 2023 році приблизно в сім разів перевищив загальний обсяг, отриманий з усіх джерел у 2021 році.

За даними Kpler, експорт з термінала також різко зріс у 2023 році, збільшившись майже в п'ять разів порівняно з 2021 роком, до приблизно 24,7 мільйона барелів.

Погрози від США накласти санкції на фінансові компанії, що ведуть бізнес з РФ, вже призвели до охолодження турецько-російської торгівлі, переривавши або сповільнивши деякі платежі як за імпортовану нафту, так і за турецький експорт.

Раніше повідомляли, що з 1 березня Болгарія офіційно припинила використання та імпорт російської нафти для виробництва палива після відповідного рішення парламенту, який припинив дію виключення із санкцій ЄС.

Перед цим ЗМІ інформували, що нафтові танкери NS Creation і "Залив Амурський" після потрапляння першого у санкційний список США припинили перекачування російської нафти між собою – цю схему Москва використовує для обходу "стелі цін".

Починаючи з жовтня, Міністерство фінансів США почало активно карати компанії, які перевозили російську нафту за ціною, вищою за "стелю цін".