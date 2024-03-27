Іспанія повідомила про стеження за російськими кораблями у своїх водах

У період з 21 по 26 березня іспанські патрульні катери Atalaya і Vigía вели стеження за двома російськими десантними кораблями "Иван Грен" і "Александр Отраковский" і нафтовим танкером Kola.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Іспанії, інформує "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, зранку 21 березня катер Atalaya виявив групу з трьох російських суден під час проведення операції з морського спостереження і безпеки у водах під суверенітетом Іспанії на північному заході Піренейського півострова. Судна рухалися транзитом до Середземного моря.

Міноборони Іспанії

Як зазначено, іспанський катер відстежував їх аж до перетину кордону з Португалією, де його змінив португальський фрегат Bartolomeu Dias.

У супроводі кораблів російського флоту з 23 по 26 березня брав участь також патрульний катер Vigía, який спостерігав за лінією морського шляху, що з'єднує мис Сан-Вісенте на південному заході Португалії і Гібралтарську протоку.

Нагадаємо, з березня й протягом наступних дев'яти місяців Збройні сили Німеччини знову контролюватимуть повітряний простір над балтійськими країнами.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.