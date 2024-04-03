Германия задержала судно с российским грузом в порту Балтийского моря

Немецкая таможенная служба задержала грузовое судно под флагом Маршалловых островов, которое прибыло из РФ в порт Росток на Балтийском море, из-за подозрений относительно его груза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

В управлении порта и моряков Ростока заявили, что из-за наличия на борту судна товаров, подпадающих под санкции ЕС, таможня издала приказ о задержании судна.

DPA

"Поэтому выход из порта запретили", – говорится в сообщении.

Таможенники заявили, что расследование в отношении корабля продолжается, и не предоставили никаких подробностей о содержимом груза.

Как утверждает издание Ostsee-Zeitung, судно направлялось в США и было загружено, среди прочего, березовой древесиной и обогащенным ураном для американских атомных электростанций.

В его материале говорится, что информацию подтвердили несколько неназванных источников, а стоимость груза составляет примерно 40 млн евро.

Сухогруз длиной 193 метра прибыл в порт 4 марта для ремонта из-за технических проблем с гребным винтом, что, вероятно, вызвало плавание по льду, сообщили немецкие власти.

Ранее сообщалось, что в период с 21 по 26 марта испанские патрульные катера Atalaya и Vigía вели слежку за двумя российскими десантными кораблями "Иван Грен" и "Александр Отраковский" и нефтяным танкером Kola.

Перед этим стало известно, что один из средних средиземноморских нефтяных терминалов Турции Дортйол больше не будет принимать импорт из РФ после рекордных объемов прошлого года на фоне усиления санкционного давления со стороны Соединенных Штатов.