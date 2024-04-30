Британія розпочала фізичні перевірки свіжих продуктів харчування з ЄС

Велика Британія у вівторок розпочала фізичні перевірки свіжих продуктів харчування, імпортованих з Євросоюзу, через майже три роки після виходу з єдиного ринку ЄС та через вісім років після голосування за вихід з Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Перша фаза так званої нової операційної моделі на кордоні Великої Британії, що вимагає додаткової сертифікації, набула чинності 31 січня.

У вівторок розпочався другий етап, який передбачає фізичні перевірки в портах продуктів тваринного походження "середнього ризику", рослин і продуктів рослинного походження, таких як м'ясо, риба, сир, яйця, молочні продукти та певні види зрізаних квітів. Також було запроваджено нові збори.

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Уряд заявляє, що нові перевірки, які включають візуальний огляд та вимірювання температури товарів, є важливими для запобігання потраплянню хвороб і шкідників на територію країни, а також вирівняють умови для британських експортерів.

"Ми не можемо продовжувати застосовувати тимчасові заходи, які залишають Велику Британію відкритою для загроз від хвороб і можуть завдати значної шкоди нашим засобам до існування, нашій економіці та сільському господарству", – заявила міністерка Кабінету міністрів Люсі Невілл-Ролф.

Уряд стверджує, що застосовуватиме "прагматичний підхід" до перевірок, надаючи пріоритет товарам, що становлять найбільший ризик для біобезпеки, та підтримуючи безперебійний потік імпортних товарів.

У той час як найбільші британські супермаркети та великі компанії-експортери з ЄС мають ресурси, щоб впоратися з паперовою тяганиною та новими вимогами, менші роздрібні торговці та оптовики попередили про затримки та перебої, заявивши, що споживачам слід очікувати на скорочення асортименту якісних товарів, зменшення кількості свіжої продукції та підвищення цін.

Минулого тижня британські законодавці закликали уряд внести ясність щодо частоти перевірок, зауваживши, що бізнес залишається в невіданні.

За оцінками уряду, його прикордонні правила збільшать витрати імпортерів на 330 млн фунтів (413 млн доларів) на рік, а продовольча інфляція зросте лише на 0,2% за три роки.

Раніше Велика Британія відхилила запропоновану Єврокомісією угоду, яка спростила б умови подорожей, навчання та працевлаштування європейської та британської молоді за кордоном.

Угода дозволила б громадянам ЄС і Британії у віці від 18 до 30 років залишатися в країні призначення протягом чотирьох років за умови дотримання певних критеріїв, протягом яких вони зможуть вільно працювати чи навчатись.

Серед іншого, у грудні 2023-го вона стала асоційованою країною програми наукових досліджень та обмінів Європейського Союзу Horizon Europe, з якої вийшла після виходу з ЄС.