Британія відхилила пропозицію Єврокомісії щодо спрощення подорожей для молоді

Уряд Великої Британії відхилив запропоновану Єврокомісією угоду, яка спростила б умови подорожей, навчання та працевлаштування європейської та британської молоді за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Угода дозволила б громадянам ЄС і Британії у віці від 18 до 30 років залишатися в країні призначення протягом чотирьох років за умови дотримання певних критеріїв, протягом яких вони зможуть вільно працювати чи навчатись.

"Тема мобільності молоді відповідає нашим інтересам, тому що чим більше молоді буде мобільною по обидва боки каналу, тим більша ймовірність того, що ми будемо в хороших відносинах, тому що наступне покоління дуже добре знає один одного", – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи угоду.

Своєю чергою в британському уряді заявили, що Brexit поклав край вільному пересуванню.

"Ми не запроваджуємо схему мобільності молоді в межах ЄС – вільне пересування в межах ЄС було припинено, і ми не плануємо його запроваджувати", – заявив речник уряду.

Водночас він зазначив, що уряд буде радий укладати подібні угоди з окремими країнами-членами ЄС. Відомо, що Велика Британія прагне укласти угоду з Францією.

Одне з джерел повідомило, що Британія хотіла б "вибрати" країни, з якими вона хотіла б мати такі програми.

Після Brexit Лондон і Брюссель почали вести переговори про окремі загальноєвропейські програми, в яких Британія була зацікавлена зберегти участь.

Серед іншого, у грудні 2023-го вона стала асоційованою країною програми наукових досліджень та обмінів Європейського Союзу Horizon Europe, з якої вийшла після виходу з ЄС.