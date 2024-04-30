Британия начала физические проверки свежих продуктов питания из ЕС

Великобритания во вторник начала физические проверки свежих продуктов питания, импортируемых из Евросоюза, спустя почти три года после выхода из единого рынка ЕС и через восемь лет после голосования за выход из Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Первая фаза так называемой новой операционной модели на границе Великобритании, требующей дополнительной сертификации, вступила в силу 31 января.

Во вторник начался второй этап, который предусматривает физические проверки в портах продуктов животного происхождения "среднего риска", растений и продуктов растительного происхождения, таких как мясо, рыба, сыр, яйца, молочные продукты и определенные виды срезанных цветов. Также были введены новые сборы.

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Правительство заявляет, что новые проверки, которые включают визуальный осмотр и измерение температуры товаров, важны для предотвращения попадания болезней и вредителей на территорию страны, а также выровняют условия для британских экспортеров.

"Мы не можем продолжать применять временные меры, которые оставляют Великобританию открытой для угроз от болезней и могут нанести значительный ущерб нашим средствам к существованию, нашей экономике и сельскому хозяйству", – заявила министр Кабинета министров Люси Невилл-Ролф.

Правительство утверждает, что будет применять "прагматичный подход" к проверкам, отдавая приоритет товарам, представляющим наибольший риск для биобезопасности, и поддерживая бесперебойный поток импортных товаров.

В то время как крупнейшие британские супермаркеты и крупные компании-экспортеры из ЕС имеют ресурсы, чтобы справиться с бумажной волокитой и новыми требованиями, меньшие розничные торговцы и оптовики предупредили о задержках и перебоях, заявив, что потребителям следует ожидать сокращения ассортимента качественных товаров, уменьшение количества свежей продукции и повышение цен.

На прошлой неделе британские законодатели призвали правительство внести ясность относительно частоты проверок, отметив, что бизнес остается в неведении.

По оценкам правительства, его пограничные правила увеличат расходы импортеров на 330 млн фунтов (413 млн долларов) в год, а продовольственная инфляция вырастет всего на 0,2% за три года.

Ранее Великобритания отклонила предложенное Еврокомиссией соглашение, которое упростило бы условия путешествий, обучения и трудоустройства европейской и британской молодежи за рубежом.

Соглашение позволило бы гражданам ЕС и Великобритании в возрасте от 18 до 30 лет оставаться в стране назначения в течение четырех лет при условии соблюдения определенных критериев, в течение которых они смогут свободно работать или учиться.

Среди прочего, в декабре 2023-го она стала ассоциированной страной программы научных исследований и обменов Европейского Союза Horizon Europe, из которой вышла после выхода из ЕС.