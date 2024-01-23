Британія збереже значну кількість законів ЄС щонайменше до 2026 року

Велика Британія збереже тисячі законів Євросоюзу щонайменше протягом наступних двох років, оскільки процес вилучення законів ЄС з британського законодавства після Brexit ще триває.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Британський уряд оголосив, що "скасує або реформує приблизно 500 інструментів" у 2024 році та що він сподівається переглянути або скасувати більше половини таких законів до червня 2026 року.

"Уряд перебуває на шляху до реформування або скасування більше половини всього масиву законів Євросоюзу, ухвалених за більш ніж 40 років членства Великої Британії в ЄС, до червня 2026 року", – йдеться в повідомленні міністерства у справах бізнесу та торгівлі.

Урядовий трекер показує, що наразі 33% з 6 757 законів ЄС, що залишилися, були змінені, скасовані або замінені. За словами міністерки у справах бізнесу та торгівлі Кемі Баденок, у цьому напрямку Лондону ще багато чого ще належить зробити.

Спочатку Британія мала на меті скасувати всі закони ЄС, що залишилися в силі, до кінця 2023 року, але ці плани викликали застереження з боку бізнесу щодо правової невизначеності та бюрократичного хаосу.

У травні минулого року уряд відмовився від цих намірів, натомість запропонувавши скасувати лише близько 600 законів ЄС, що залишилися, до кінця 2023 року.

Раніше мер Лондона, лейборист Садік Хан заявив, що вихід Великої Британії з Євросоюзу вже призвів до скорочення розміру її економіки на 6%, що становить 140 мільярдів фунтів (понад 162 мільярди євро).

Перед цим опитування показало, що більшість британців підтримали б повернення Сполученого Королівства до єдиного ринку ЄС.

Інші опитування за останні місяці також засвідчили, що більшість британців зараз вважають Brexit помилкою. Дані за 2022 рік засвідчили рекордні показники імміграції у Британію, удвічі більше, ніж у рік перед Brexit.

Перед цим президентка Єврокомісії на питання, чи вважає вона, що Британія зможе коли-небудь знову приєднатися до ЄС, зазначила, що це справа для наступного покоління: "Я постійно кажу своїм дітям: ви повинні це виправити. Ми все зіпсували, ви повинні це виправити".