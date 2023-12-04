ЄС оголосив про повернення Британії до наукової програми Horizon Europe

Велика Британія стане асоційованою країною програми наукових досліджень та обмінів Європейського Союзу Horizon Europe з 1 січня 2024 року після кількарічної перерви, зумовленої Brexit.

Про це в понеділок оголосила Європейська комісія, пише "Європейська правда".

Спеціалізований комітет ЄС-Британія з питань участі у програмах Євросоюзу, утворений після Brexit, схвалив політичну угоду про приєднання Лондона до Horizon Europe, що стало останнім кроком у цій процедурі.

Відповідно до угоди, британські дослідники зможуть брати участь у науково-дослідницькій та інноваційній програмі ЄС на тих самих умовах, що й дослідники з інших асоційованих країн, а також матимуть доступ до фінансування Horizon Europe.

За свою участь у програмі Британія буде вносити до бюджету ЄС в середньому близько 2,43 мільярда євро на рік, а за участь в окремій програмі з космічних досліджень Copernicus – ще близько 154 мільйонів євро щорічно.

Horizon Europe – це ключова програма ЄС з фінансування досліджень та інновацій з бюджетом 95,5 мільярда євро на 2021-27 роки, спрямована на боротьбу зі зміною клімату, досягнення Цілей сталого розвитку ООН та підвищення конкурентоспроможності й зростання ЄС.

Програма сприяє співпраці та посилює вплив досліджень та інновацій у розробці, підтримці та впровадженні політик ЄС під час вирішення глобальних викликів.

Після виходу з Євросоюзу Британія вела переговори про те, щоб залишитися в програмі, але переговори зайшли в глухий кут через розбіжності, пов'язані з Brexit, наприклад, щодо Північної Ірландії.

За понад два роки, що минули після Brexit, британський уряд намагався компенсувати втрачені грантові кошти ЄС. Однак британські науковці при цьому нарікали, що вони втрачають можливість співпраці з європейськими колегами.