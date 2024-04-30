Президент Чехії: З переходом на євро ми гратимемо в першій лізі Європи

Президент Чехії Петр Павел вирішив підіграти дискусії щодо вступу країни до єврозони.

Про це він заявив під час конференції з нагоди 20-ї річниці вступу Чехії до ЄС, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Якщо ми хочемо грати в першій лізі, то логічно прийняти, наприклад, євро. Досвід країн, які вже ним розраховуються, підтверджує, що незадоволені лише ті, у кого його немає", – сказав Павел, який у своїй новорічній промові також говорив про прийняття євро.

Тоді він закликав до дискусії про прийняття євро, зараз він говорить про необхідність переходу на спільну європейську валюту.

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Уряд Петра Фіали ще не визначив дату прийняття євро. Однак Національна економічна рада при уряді (NERV) отримала завдання розробити аналіз плюсів і мінусів, які принесе Чехії вступ до механізму обмінного курсу (ERM II) або запровадження євро.

Законодавці у свою чергу мають проаналізувати, чи потрібно буде змінювати Конституцію чи закони через членство в ERM II чи єврозоні. Уряд має отримати обидва аналізи до кінця жовтня, після чого ухвалити рішення щодо подальших кроків.

Чехія, одна з семи країн ЄС, які не використовують спільну валюту ЄС, взяла на себе зобов'язання запровадити євро, коли приєдналася до Євросоюзу в 2004 році, хоча дата введення євро залишається за країнами-членами.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала раніше заявляв, що його уряд не буде займатися цим питанням. Як зазначив чеський прем’єр, до кінця виборчого періоду Чехія не відповідатиме критеріям, необхідним для запровадження євро.

Наступні парламентські вибори в Чехії відбудуться не пізніше жовтня 2025 року

Голова фракції опозиційного руху ANO Алена Шиллерова заявила, що перехід на євро має стати питанням референдуму.