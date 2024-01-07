У Чехії опозиція хоче референдуму щодо переходу на євро

У Чехії голова фракції опозиційного руху ANO Алена Шиллерова заявила, що перехід на євро має стати питанням референдуму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

"Я вважаю, що введення євро має бути предметом референдуму, і за рух ANO каже, що ми його підготуємо", – сказала Шиллерова.

При цьому вона підкреслила, що, як політики, вони повинні враховувати думку народу. Вона нагадала про опитування Центру дослідження громадської думки від червня минулого року, яке показало, що майже три чверті громадян не згодні з введенням євро.

"Для нас це не тема. Ми будемо боротися за чеську крону, це сильна валюта", – заявила ексміністерка фінансів в уряді Андрея Бабіша. Вона зазначила, що багато країн єврозони мають більшу заборгованість, ніж Чехія, і що країни єврозони мають різні економічні показники і рівні цін.

За словами нинішнього міністра фінансів Збінека Станюри, важливо, щоб дебати про введення євро тривали. Чи є він прихильником запровадження євро, чи ні, він не сказав прямо.

"Головне, щоб ми впорядкували державні фінанси і відповідали Маастрихтським критеріям. Тому не має значення, чи я за, чи проти. Я був би щасливий, якби ми виконали критерії протягом двох років. Потім будуть дебати і політичне рішення. Економісти бачать плюси і мінуси", – прокоментував він.

Дебатам про запровадження євро у Чехії надав поштовху президент Петр Павел, який сказав, що країні вже пора перейти на євро.

Водночас прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його уряд не буде займатися впровадженням євро в країні.