Президент Чехии: С переходом на евро мы будем играть в первой лиге Европы

Президент Чехии Петр Павел решил подыграть дискуссии о вступлении страны в еврозону.

Об этом он заявил во время конференции по случаю 20-й годовщины вступления Чехии в ЕС, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Если мы хотим играть в первой лиге, то логично принять, например, евро. Опыт стран, которые уже им рассчитываются, подтверждает, что недовольны только те, у кого его нет", – сказал Павел, который в своей новогодней речи также говорил о принятии евро.

Тогда он призвал к дискуссии о принятии евро, сейчас он говорит о необходимости перехода на общую европейскую валюту.

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Правительство Петра Фиалы еще не определило дату принятия евро. Однако Национальный экономический совет при правительстве (NERV) получил задание разработать анализ плюсов и минусов, которые принесет Чехии вступление в механизм обменного курса (ERM II) или введение евро.

Законодатели в свою очередь должны проанализировать, нужно ли будет менять Конституцию или законы из-за членства в ERM II или еврозоне. Правительство должно получить оба анализа до конца октября, после чего принять решение о дальнейших шагах.

Чехия, одна из семи стран ЕС, которые не используют общую валюту ЕС, взяла на себя обязательства ввести евро, когда присоединилась к Евросоюзу в 2004 году, хотя дата введения евро остается за странами-членами.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявлял, что его правительство не будет заниматься этим вопросом. Как отметил чешский премьер, до конца избирательного периода Чехия не будет отвечать критериям, необходимым для введения евро.

Следующие парламентские выборы в Чехии состоятся не позднее октября 2025 года

Глава фракции оппозиционного движения ANO Алена Шиллерова заявила, что переход на евро должен стать вопросом референдума.