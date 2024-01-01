Президент Чехії: Настав час перейти на євро

Президент Чехії Петр Павел у новорічному зверненні висловився за перехід країни на євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Павел зазначив, що пора робити конкретні кроки, які зрештою призведуть до входження Чехії до єврозони.

"Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання (запровадження євро). Незважаючи на нескінченні дискусії про переваги і недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованої в центрі Європи, спільна валюта – це логічне майбутнє", – зазначив президент.

Чехія, одна з семи країн ЄС, які не використовують спільну валюту ЄС, взяла на себе зобов'язання запровадити євро, коли приєдналася до Євросоюзу в 2004 році, хоча дата введення євро залишається за країнами-членами.

Але "дуже малоймовірно, що Чехія досягне контрольних показників будь-якого з Маастрихтських критеріїв в 2022 або 2023 році", йшлося у документі Нацбанку і Мінфіну Чехії в грудні 2022 року.

У листопаді 2022 року прем'єр-міністр Петр Фіала підтвердив журналістам, що країна не перейде на євро при його нинішньому уряді, додавши, що він "не домовився про прийняття євро, тому що ми не вважаємо це реалістичним на даний момент".

Нагадаємо, Хорватія з 1 січня 2023 року офіційно приєдналась до єврозони, ставши двадцятим її членом.