Прем’єр Чехії: Ми не будемо займатися впровадженням євро

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його уряд не буде займатися впровадженням євро в країні.

Про це він сказав на пресконференції після засідання уряду в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами Фіали, в програмній заяві уряду цього не передбачено.

Крім того, як зазначив чеський прем’єр, до кінця виборчого періоду Чехія не відповідатиме критеріям, необхідним для запровадження євро.

"Дебати повинні бути зосереджені на тому, що дійсно вигідно чеським громадянам і компаніям", – сказав Фіала.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел у новорічному зверненні висловився за перехід країни на євро.

Чехія, одна з семи країн ЄС, які не використовують спільну валюту ЄС, взяла на себе зобов'язання запровадити євро, коли приєдналася до Євросоюзу в 2004 році, хоча дата введення євро залишається за країнами-членами.

Але "дуже малоймовірно, що Чехія досягне контрольних показників будь-якого з Маастрихтських критеріїв у 2022 або 2023 році", йшлося у документі Нацбанку і Мінфіну Чехії в грудні 2022 року.