В уряді Британії "загубили" більшість із 5700 мігрантів, яких хочуть першими відправити до Руанди

В уряді Британії не знають точного місця перебування понад 60% з 5700 шукачів притулку, яких планували першими відправити до Руанди у рамках щойно погодженої схеми протидії нелегальній міграції.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Дані Міністерства внутрішніх справ Британії станом на понеділок свідчили, що відомство має зв’язок лише з 38% осіб – 2145 людей з близько 5700, до яких планували серед перших застосувати схему депортації до Руанди до кінця поточного року.

В уряді прокоментували, що тих, хто не звітує про місце свого перебування, шукатимуть правоохоронці і "стратегія уникання" не допоможе їм.

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Так званий "тіньовий" міністр з міграційних питань Лейбористської партії Стефен Кіннок на тлі цієї новини розкритикував Консервативну партію, нагадавши, що прем’єр обіцяв затримати і вислати усіх, хто нелегально перетнув Ла-Манш, а на практиці профільне міністерство "загубило" тисячі людей.

Нагадаємо, днями в уряді Ірландії заявили, що готують пропозицію, щоб відправляти назад до Великої Британії мігрантів, які почали втікати до Ірландії через "прозорий" кордон Північної Ірландії, аби не бути висланими після затвердження британського закону про депортацію до Руанди.

Водночас прем’єр Сполученого Королівства Ріші Сунак заявив, що виключає прийняття назад таких людей.