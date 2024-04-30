В правительстве Великобритании не знают точного места пребывания более 60% из 5700 искателей убежища, которых планировали первыми отправить в Руанду в рамках только что согласованной схемы противодействия нелегальной миграции.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Данные Министерства внутренних дел Великобритании по состоянию на понедельник свидетельствовали, что у ведомства есть связь только с 38% лиц – 2145 человек из около 5700, к которым планировали в числе первых применить схему депортации в Руанду до конца года.

В правительстве прокомментировали, что тех, кто не отчитывается о месте своего пребывания, будут искать правоохранители и "стратегия избегания" не поможет им.

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Так называемый "теневой" министр по миграционным вопросам Лейбористской партии Стефен Киннок на фоне этой новости раскритиковал Консервативную партию, напомнив, что премьер обещал задержать и выслать всех, кто нелегально пересек Ла-Манш, а на практике профильное министерство "потеряло" тысячи людей.

Напомним, на днях в правительстве Ирландии заявили, что готовят предложение, чтобы отправлять обратно в Великобританию мигрантов, которые начали бежать в Ирландию через "прозрачную" границу Северной Ирландии, чтобы не быть высланными после утверждения британского закона о депортации в Руанду.

В то же время премьер Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что исключает принятие обратно таких людей.