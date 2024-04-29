Депортація до Руанди: Британія не прийматиме мігрантів, яких повертатиме Ірландія
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак укотре захистив схему депортації шукачів притулку до Руанди, заявивши, що його країна не буде приймати назад мігрантів, яких повертатиме Ірландія, й виключивши будь-яку подібну домовленість із Дубліном.
Про це він заявив в інтерв'ю ITV, повідомляє "Європейська правда".
Сунак наголосив, відкидає будь-яку пропозицію Ірландії повертати шукачів притулку до Великої Британії, позаяк Франція не погоджується чинити тк само із човнами з мігранами, що перетинають Ла-Манш.
"Звичайно, ми не збираємося цього робити (приймати мігрантів назад. – Ред.). Я сповнений рішучості запустити схему щодо Руанди, тому що мені потрібен стримування… І я впевнений, що це спрацює", – додав він.
Британський прем'єр також укотре повторив, що схема "відповідає всім нашим міжнародним зобов'язанням". "І я абсолютно не перепрошую через те, що роблю все можливе для боротьби з нелегальною міграцією", – підкреслив Сунак.
Міністерка юстиції Ірландії Гелен Макенті на вихідних оголосила, що готує пропозицію, згідно з якою Дублін відправлятиме назад до Великої Британії мігрантів, які втікають через Північну Ірландію, з огляду на їхній наплив в останні дні.
Причиною стало ухвалення в британському парламенті суперечливого законопроєкта щодо висилки шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.
У Раді Європи заявили про серйозну стурбованість щодо дотримання прав людини у зв’язку з ухваленням у Британії закону про депортацію нелегальних шукачів притулку до Руанди.