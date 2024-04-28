Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію до Руанди

Ірландія планує відправляти назад до Великої Британії мігрантів, які втікають через Північну Ірландію після ухвалення закону, що передбачає депортацію нелегалів до Руанди.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністерка юстиції Ірландії Хелен МакЕнті, яку цитує Politico.

За її словами, мігрантів повертатимуть до Британії на підставі надзвичайного законодавства, яке вже готує уряд.

"Цього тижня в Кабінеті міністрів буде представлено надзвичайне законодавство, щоб переконатися, що ми можемо ефективно повертати людей до Великої Британії", – сказала вона.

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Міністерка додала, що "підніме ці питання" під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Британії Джеймсом Клеверлі у понеділок.

Своєю чергою речник прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса підтвердив, що міністру юстиції було доручено "внести на розгляд Кабінету міністрів наступного тижня пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства стосовно визначення безпечних "третіх країн" і дозволу на повернення неприйнятних заявників на отримання міжнародного захисту до Великої Британії".

Цей крок був зроблений після того, як прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що зростання кількості людей, які шукають притулку в Ірландії, є доказом того, що план консерваторів депортувати людей до Руанди спрацював як "стримувальний фактор ... тому що люди побоюються приїжджати сюди".

Раніше в Ірландії заявили про зростання потоку мігрантів з Північної Ірландії через ухвалення закону, що передбачає депортацію з Британії до Руанди.

Нагадаємо, цього тижня британський парламент ухвалив оновлений суперечливий законопроєкт щодо висилки шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.

Після першої спроби ухвалення закону план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Великої Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

План викликав гострі суперечки в британському парламенті і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, а інше переймається тим, щоб це не стало порушенням міжнародного права.

У Раді Європи заявили про серйозну стурбованість щодо дотримання прав людини у зв’язку з ухваленням у Британії закону про депортацію нелегальних шукачів притулку до Руанди.