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Правительство и парламент Дании определились с реформой призыва на военную службу

Новости — Вторник, 30 апреля 2024, 22:44 — Олег Павлюк

Датское правительство и широкое парламентское большинство вечером 30 апреля согласовали условия реформы призыва на военную службу, которая предусматривает увеличение количества призывников и продление периода их службы.

Об этом, как передает "Европейская правда", объявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Реформа призыва предусматривает несколько отдельных договоренностей между правительством и большинством партий парламента Дании. На это пришлось пойти ввиду того, что две партии отказывались поддержать призыв в армию женщин.

Одна договоренность предусматривает продление срока призыва с 4 до 11 месяцев и увеличение ежегодного количества призывников с 4000 до 7500. Из них часть будет служить в чрезвычайных службах Дании.

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Также было решено возобновить подготовку сержантов и лейтенантов срочной службы, чтобы некоторые из призывников имели возможность получить практический опыт руководства таким образом.

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Другая договоренность предусматривает, что призыв будет обязателен для всех молодых людей, независимо от пола, и будет осуществляться на одинаковых условиях. Но это изменение вступит в силу только после предстоящих парламентских выборов в 2027 году.

Для реформы призыва в Дании запланировали 16 миллиардов датских крон.

Правительство Дании в марте впервые объявило о планах реформировать систему военной службы, чтобы в частности женщины призывались наравне с мужчинами.

Расположенная рядом Норвегия тоже имеет планы увеличить количество призывников с 9000 до 13,5 тысячи.

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Дания
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