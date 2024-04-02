Норвегія хоче збільшити кількість призовників

Норвегія має намір збільшити кількість призовників з нинішніх дев'яти тисяч до 13 500.

Про ці плани оголосив уряд країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам наголосив на необхідності "мати достатньо людей з потрібними навичками в потрібний час".

"В майбутньому нам знадобиться більше людей з професійним військовим досвідом", – зазначив міністр.

За його словами, кількість призовників на строкову службу в збройних силах країни щороку поступово збільшуватиметься.

Очільник Міноборони також заявив про мільйонні інвестиції в об'єкт Збройних сил Норвегії в Тернінгмоені, на північ від Осло, де збиратимуть всіх новобранців. Він не уточнив, скільки саме витратить Норвегія.

Норвезькі ЗМІ підтвердили, що мета – досягти кількості у 13 500 призовників до 2036 року.

Нещодавно сусідня з Норвегією Данія заявила, що хоче збільшити кількість молодих людей, які проходять військову службу, поширивши призов на жінок і збільшивши час служби з чотирьох до 11 місяців.

У Норвегії також мають намір досягти цільового показника НАТО у 2% від ВВП на оборонні витрати вже у 2024 році – на два роки раніше, ніж планували.