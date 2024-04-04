Чиновник НАТО: Россия еще не получила баллистические ракеты от Ирана, но договоренность есть

Североатлантический альянс пока не имеет доказательств получения Россией баллистических ракет из Ирана, но считает, что это в конце концов произойдет.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом журналистам на условиях анонимности заявил чиновник Альянса.

Собеседник отметил, что в НАТО "еще не видели подтверждения того, что (иранские. – Ред.) ракеты действительно были перемещены из Ирана в Россию".

"Но Иран четко дал понять, что он намерен это сделать, и что он отправит баллистические ракеты в Россию. У нас нет оснований полагать, что он не сделает этого", – добавил он.

Чиновник Альянса напомнил, что Иран уже передал России сотни дронов, в том числе не менее 400 Shahed-136, и позволил наладить их внутреннее производство, а также артиллерийские и танковые снаряды.

Задержку в поставках ракет собеседник частично объяснил тем, что Москва и Тегеран договариваются о его условиях.

"Ничего из этого не делается по доброте чьего-то сердца... Как мы видели, Россия предлагает Тегерану беспрецедентное сотрудничество в оборонной сфере. Между тем Иран стремится получить от России военную технику на миллиарды долларов", – привел он пример.

"С точки зрения НАТО, чем дольше они работают над этими условиями (передача ракет. – Ред.), тем лучше для всех", – подытожил чиновник НАТО.

Лидеры Европейского Союза в марте предупредили Иран, что он столкнется с ответом ЕС в случае передачи России баллистических ракет.

Они также призвали Еврокомиссию подготовить дальнейшие санкции против Ирана в связи с поддержкой российской агрессивной войны против Украины.