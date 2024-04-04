Кулеба розповів про переговори в НАТО щодо Patriot і помріяв про ніч у Харкові

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що його переговори в Брюсселі щодо надання Україні засобів ППО мали успіх попри те, що конкретних домовленостей поки немає.

Про це він заявив у виступі на Третьому форумі Україна-Франція, який проводять у Парижі Центр "Нова Європа" та Французький інститут міжнародних відносин.

На його переконання, додаткові системи ППО будуть виділені: "Результат дня полягає в тому, що робота з пошуку систем Patriot буде суттєво пріоритезована".

"Є суттєва відмінність між тим, як ми шукали снаряди і як зараз шукаємо Patriot. В першому разі проблема полягала в тому, щоби знайти, де є снаряди. І от зрештою знайшли, далі відшукали кошти і скоро вони будуть в Україні. А щодо Patriot все інакше. Немає потреби їх знаходити, всі знають, де вони є", – пояснив міністр.

За словами Дмитра Кулеби, через це зараз суть дискусії полягає в тому, як перепланувати розташування цих систем у державах Заходу, щоби вивільнити кілька батарей.

"Часто мені кажуть (західні колеги. – Ред.): "Ми тебе розуміємо, але те що ти говориш – це дуже складно зробити". Але я впевнений, що одна ніч, проведена в Харкові, зробила би для них це рішення набагато простішим", – пояснив міністр.

Кулеба нагадав, що постачання систем ППО вигідне державам Заходу, адже "якщо не збити ракети, які летять в об’єкт енергетики, то завтра вам доведеться витрачати кошти на відновлення цього об’єкта".

Як заявив у четвер генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України. У тому числі відомо, що американський міністр вжив негайних дій після запиту України на додаткові Patriot.