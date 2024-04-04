Кулеба рассказал о переговорах по Patriot и помечтал о ночи западных партнеров в Харькове

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что его переговоры в Брюсселе о предоставлении Украине средств ПВО имели успех, несмотря на то, что конкретных договоренностей пока нет.

Об этом он заявил в выступлении на Третьем форуме Украина-Франция, который проводят в Париже Центр "Новая Европа" и Французский институт международных отношений.

По его убеждению, дополнительные системы ПВО будут выделены: "Результат дня заключается в том, что работа по поиску систем Patriot будет существенно приоритезирована".

"Есть существенное различие между тем, как мы искали снаряды и как сейчас ищем Patriot. В первом случае проблема заключалась в том, чтобы найти, где есть снаряды. И вот в конце концов нашли, дальше нашли средства и скоро они будут в Украине. А по Patriot все иначе. Нет необходимости их находить, все знают, где они есть", – пояснил министр.

По словам Дмитрия Кулебы, поэтому сейчас суть дискуссии заключается в том, как перепланировать расположение этих систем в государствах Запада, чтобы высвободить несколько батарей.

"Часто мне говорят (западные коллеги. – Ред.): "Мы тебя понимаем, но то что ты говоришь – это очень сложно сделать". Но я уверен, что одна ночь, проведенная в Харькове, сделала бы для них это решение гораздо проще", – пояснил министр.

Кулеба напомнил, что поставки систем ПВО выгодны государствам Запада, ведь "если не сбить ракеты, которые летят в объект энергетики, то завтра вам придется тратить средства на восстановление этого объекта".

Как заявил в четверг генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины. В том числе известно, что американский министр предпринял немедленные действия после запроса Украины на дополнительные Patriot.