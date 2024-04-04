Кулеба: Блінкен вжив негайних дій після запиту на додаткові Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі йшлося про посилення повітряного терору Росії проти українських міст, у тому числі із застосуванням балістичних ракет.

Кулеба закликав американських партнерів якнайшвидше знайти шляхи для надання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

"Я вдячний держсекретарю за те, що він одразу вжив заходів у відповідь на цей заклик", – зазначив український міністр.

Кулеба і Блінкен також обговорили наступні кроки для розблокування додаткової американської допомоги для України.

"Сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО продемонструвало, що всі члени Альянсу розуміють, наскільки нагальним є це питання. Нам усім потрібно, щоб воно було вирішене якнайшвидше", – додав глава МЗС України.

Кулеба раніше підтвердив, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на одній темі – постачанні систем Patriot.

Він також поінформував, що Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підтримав пропозицію України передати їй системи протиповітряної оборони, які західні держави мають на своєму озброєнні, але не використовують.