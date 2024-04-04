Столтенберг: Деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на зустрічах у Брюсселі деякі члени Альянсу пообіцяли пошукати у своїх запасах додаткові засоби протиповітряної оборони для України.

Про це він заявив на пресконференції після засідання Ради Україна-НАТО, повідомляє "Європейська правда".

За словами Столтенберга, союзники НАТО "розуміють нагальність" посилення військової підтримки України, зокрема й систем ППО.

"Тепер вони повернуться й проаналізують свої запаси, чи є якісь шляхи, як вони можуть надати системи, зокрема Patriot. А також – гарантувати, що системи, які вже є (в Україні. – Ред.), мають боєприпаси й запчастини, аби належним чином функціонувати", – додав він.

Генсек Альянсу зазначив, що "деякі союзники" НАТО пообіцяли, що "знову спробують подивитись, чи можуть вони надіслати більше" систем протиповітряної оборони.

"Я не буду вдаватись у деталі, перш ніж вони зможуть завершити (цей процес. – Ред.)", – вказав Столтенберг.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 4 квітня Німеччина ініціювала пошук по всьому світу доступних систем Patriot для Києва.

Україна також вестиме діалог із партнерами НАТО стосовно постачання батарей систем протиповітряної оборони, які, на її думку, можуть бути поставлені негайно.