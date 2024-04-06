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США у підвищеній готовності через можливу відповідь Ірану після ударів по його консульству у Сирії

Новини — Субота, 6 квітня 2024, 11:53 — Марія Ємець

Сполучені Штати підвищили рівень готовності у зв’язку з можливою відповіддю Ірану на удар по будівлі його консульства, в якому Тегеран звинуватив Ізраїль.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

В американських ЗМІ з’являлася інформація, що відповідь Ірану на атаку можлива наступного тижня. 

Неназваний посадовний США підтвердив Reuters, що Сполучені Штати "підвищили пильність" у зв’язку з цими подіями.  

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок повітряного удару по будівлі іранського консульства у Дамаску загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції, серед яких двоє генералів. Тегеран покладає відповідальність на Ізраїль. США наголосили, що не причетні до цього.

Можливі дії Ірану у відповідь були однією з тем нещодавньої розмови президента США Джо Байдена і прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. 

Посадовець з адміністрації Байдена прокоментував журналістам, що команди двох країн "відтоді перебувають на постійному зв’язку", та що США підтримують Ізраїлю у захисті від загроз з Ірану. 

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