США в повышенной готовности из-за возможного ответа Ирана после ударов по консульству в Сирии

Соединенные Штаты повысили уровень готовности в связи с возможным ответом Ирана на удар по зданию его консульства, в котором Тегеран обвинил Израиль.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В американских СМИ появлялась информация, что ответ Ирана на атаку возможен на следующей неделе.

Неназванный должностное лицо США подтвердил Reuters, что Соединенные Штаты "повысили бдительность" в связи с этими событиями.

Напомним, 1 апреля в результате воздушного удара по зданию иранского консульства в Дамаске погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции, среди которых двое генералов. Тегеран возлагает ответственность на Израиль. США подчеркнули, что не причастны к этому.

Возможные ответные действия Ирана были одной из тем недавнего разговора президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Чиновник из администрации Байдена прокомментировал журналистам, что команды двух стран "с тех пор находятся на постоянной связи", и что США поддерживают Израиль в защите от угроз из Ирана.