Британія та Франція закликали збільшити допомогу Україні: Якщо Київ програє, ми всі програємо

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та його французький колега Стефан Сежурне спільно закликали союзників зробити ще більше, щоб забезпечити перемогу України над Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони написали в спільній колонці для The Telegraph, відзначаючи 120-ту річницю Антанти – укладення союзу між країнами напередодні та під час Першої світової війни.

Кемерон та Сежурне наголосили, що Велика Британія та Франція абсолютно чітко усвідомлюють: Україна повинна виграти війну, яку проти неї веде Росія.

"Якщо Україна програє, ми всі програємо. Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато більшою, ніж ціна відсічі (лідеру РФ Владіміру) Путіну", – зазначили вони.

За словами глав МЗС, світ спостерігає та буде судити їх, "якщо ми зазнаємо поразки".

"Як обговорювалося під час Паризької конференції в лютому, ми повинні зробити ще більше, щоб перемогти РФ... Ми також повинні продовжувати співпрацювати над іншими глобальними викликами", – вказали Кемерон та Сежурне.

Раніше повідомляли, що глава МЗС Британії цього тижня вирушить з візитом до Вашингтона та планує під час нього переконувати членів Конгресу нарешті проголосувати за виділення фінансування на подальшу підтримку України.

Перед цим Кемерон закликав своїх європейських колег також чинити тиск на спікера Палати представників.

Нагадаємо, голова комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Сенат США ще взимку ухвалив компромісний законопроєкт, де допомогу для України об’єднали з низкою інших рішень у сфері нацбезпеки, у тому числі заходами з протидії нелегальній міграції на кордоні з Мексикою. Проте Джонсон дав зрозуміти, що не буде виносити цей проєкт на голосування у Палаті представників, натомість там готуватимуть власний.